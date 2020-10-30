شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تحذر من أمطار خفيفة إلى متوسطة يومى السبت والأحد على سواحل البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير النماذج الأولية لمركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة غدا السبت على جنوب محافظة البحر الأحمر ووسط الصعيد، وتقل شدتها على شمال البحر الأحمر وشمال الصعيد ووسط سيناء ووسط الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة يوم الأحد على جنوب محافظة البحر الأحمر ووسط الصعيد، وتقل شدتها على شمال البحر الأحمر وشمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

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وشدد المركز فى تحذير له على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن هذه الأمطار، خاصة فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ72 ساعة، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.