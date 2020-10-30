شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبوره مائيه صباحا ، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، و شوره مائيه صباحا ، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، و طقس مائل الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة الحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرباح معتدلة تنشط احيانا، وطقس حار علي جنوب الصعيد والرياح، كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل السمالية الغربية "السلوم - مطروح - الاسكندرية"، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، و أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد ( أسيوط - المنيا - بحيرة ناصر - ابو سمبل).

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.