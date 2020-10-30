شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ4.5 مليون طن منذ بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية وحتى 28 من شهر أكتوبر الجارى، حققت صادرات الخضر والفاكهة عن ما يزيد عن 4 ملايين و532 ألف و745 طنا لجميع الأصناف المصدرة للأسواق العالمية والأوربية، وجارى الشحن للعديد من الأصناف فى الموسم الصيفى.

وأضاف "العطار" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تدفق ملحوظ لجميع الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأسواق العالمية، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30٪، وجميع الشحنات التى تصدرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية" ، والدولة المستقبلة للمنتج، مشيرًا إلى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.

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وتؤكد وزارة الزراعة، أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليًا معظم دول العالم بما فى ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية، التى تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أى سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التى تضعها الدول المستوردة، وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية فى الأسواق العالمية.

كما أن مفتشى الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها فى محطات التعبئة والتغليف ثم فى المطارات والموانئ كما أن نظام تكويد المزارع الذى انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أى تلاعب فى جودة الصادرات الزراعية وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهى مازالت فى الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلى أو للتصدير.