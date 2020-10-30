شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء أسنان القاهرة تكرم أسر شهداء كورونا من أعضائها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة حفل لتكريم أسر شهداء كورونا من أطباء الأسنان، وتكريم نقباء القاهرة السابقين، مساء أمس الخميس، بقصر عابدين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقال الدكتور وليد حسن، نقيب أطباء الأسنان بالقاهرة، إن خطة عمل مجلس النقابة الفرعية، ترتكز على السعى لتوفير احتياجات أطباء الأسنان، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس الخمسة يمثلون أكثر من 50% من أطباء الأسنان فى مصر، موجودين فى القاهرة، ويرحبون بكافة مقترحات أعضاء النقابة، لافتًا إلى أن مجلس النقابة الفرعية يتعاون مع الجامعات الحكومية بالمحافظة لرفع كفاءة الخريجين، وكذلك الجامعات الخاصة.

وأشار إلى أن تلك الفعالية تعد بداية لفعاليات كبرى تطلقها نقابة أطباء أسنان القاهرة، مؤكدا اهتمام النقابة بالمشاركة بكافة الفعاليات الثقافية والاجتماعية والعلمية الخاصة بالأعضاء، مضيفا: الفترة المقبلة ستشهد طفرة من الخدمات، حيث سيتم إنشاء لجنة للإسكان لنحاول جاهدين من خلالها توفير وحدات سكنية لشباب الأطباء بأسعار مناسبة.

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وأوضح نقيب أطباء أسنان القاهرة، أن إجمالى شهداء أطباء الأسنان جراء الإصابة بفيروس كورونا، 5 أطباء من بينهم 4 فى القاهرة، وتم تكريم 3 بفعالية أمس، هم: الدكتور عمرو شبكة، والدكتور خالد تيمور، والدكتور عبده مطر، وجارى التواصل مع أسرة الدكتور أحمد عكاشة لتكريمهم أيضًا.