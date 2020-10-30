شكرا لقرائتكم خبر عن «السادات للتنمية» تبحث الظواهر المصاحبة لـ«كورونا» لتجنب الإصابة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مؤسسة السادات للتنمية جلسة المائدة المستديرة حول الصحة العامة والظواهر المصاحبة لكورونا «كوفيد 19»، وذلك ضمن برنامج الحوار المصري البريطاني لتبادل الخبرات.

حاضر في الجلسة التي عقدت بقاعة احدي الفنادق الخاصة بالأقصر كلا من الدكتورة عفاف عبدالباسط مدير المعمل الاقليمي لبحوث الصحة الحيوانية، والمتخصص في إدارة المخاطر البيولوجية، والدكتور محمد خضر رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة جنوب الوادى.

شهدت الندوة مداخلات من خلال برنامج Zoom مع كلا من عضو القسم السياسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة هنري ويلز والباحث الاقتصادي أيمن هدهود، والباحث السياسي محمد حنفي، والإعلامية فيولا فهمى.

أكدت الدكتورة عفاف عبدالباسط خلال كلمتها التي تحدثت فيها عن تاريخ ظهور الفيروس وتطوره وكيفية الحفاظ على الصحة العامة، أنه متوقع حدوث موجة ثانية خاصة مع زيادة أعداد المصابين ودخول فصل الشتاء والتعرض لنزلات البرد والانفلونزا، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب أمرض الشتاء عامة مثل أدوار البرد والانفلونزا، وكذلك كوفيد-١٩ .

واستعرض الدكتور محمد خضر ما ترتب على الفيروس من تأثيرات اجتماعية ساهمت أحيانا في ارتفاع معدلات الجرائم، كما أدت في أوقات أخرى إلى تحقيق تقارب أسري بسبب العزلة المنزلية، مستشهداً بما ذكره المؤرخ والمفكر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع في كتابه مقدمة ابن خلدون عن وباء الطاعون والأوبئة بمعطيات تاريخية وسياسية وديموغرافية وتطور الحياة والنهضة العمرانية.

فيما أكد أسامه بديع مسؤول مؤسسة السادات للتنمية أهمية توعية المواطنين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة، لافتا إلى أن المائدة بداية لسلسة جلسات وحوارات لتوعية أكبر عدد من المواطنين ونقل خبرات المختصين اليهم حفاظاً على السلامة العامة للمجتمع المصري.

وقال محمد القريفان منسق مؤسسة السادات للتنمية بالأقصر، إن المائدة عقدت تحت رعاية محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة مؤسسة السادات للتنمية، لافتا إلى أنها استهدفت توعية المشاركين حول الظواهر المصاحبة لكوفيد 19 من تأثيرات اجتماعية كالعنف الأسرى والاجتماعي والتأثيرات الاقتصادية والمالية وتداعيتها على العمالة غير المنتظمة ونسب العنف ومعدل الجرائم.

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كما لفت أحمد جبر منسق بالمؤسسة بالأقصر إلى أن المائدة ركزت على توضيح مفهوم الصحة العامة ورفع كفاءتها والتوعية بالأسس الصحية السليمة لتجنب الأمراض والفيروسات والأوبئة.