شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد جامعة خاصة بالدقهلية: مهمتنا التيسير وليس التنفير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، مسجد بإحدى الجامعات الخاصة بالدقهلية، وألقى به خطبة الجمعة بعنوان «النبي القدوة صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا».

وقال «جمعة» خلال الخطبة «إن مهمتنا التيسير وليس التنفير فبشروا ولا تنفروا وأن الرحمة لا تنزع من شقى وسنة النبي محمد»صلى الله عليه وسلم«مفعمة بالنماذج التطبيقية في ذلك، بما يحتاجه الإمام في مسجده، والمعلم في جامعته أو مدرسته، والوالدان مع أبنائهما، وسائر المعنيين بالجوانب التعليمية والتربوية والتوعوية والتثقيفية»

وأضاف أن التاريخ لم يعرف معلما قط أحسن تعليما وتأديبا وتربية وأرقى خلقا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلينا أن نفيد من وسائل وأساليب تعليمه لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وتعليمه لأمته، وأسلوب تعليمه للنشء والشباب وسائر الخلق.

وصرح وزير الأوقاف أن الوزارة افتتحت 427 مسجدا جديدا في شهرين فقط وهو عدد كبير جدا لا يوجد في عدد من الدول الأخرى، وأضاف ان الافتتاح لمسجد الجامعة الخاصة اليوم جاء ليكون رسالة هامة لأن المساجد أمر مهم للطلاب وفي الماضي كانوا يلجأون للصلاة في المساجد الصغيرة خارج الجامعات والتي قد تروج لهم أفكارا خاطئة عن الإسلام ووجود المساجد بحرم الجامعات أمر مهم.

وأكد أنه في ذكرى ميلاد رسول الرحمة والمغفرة، نرفض الإساءة للإسلام بكل صورها ولكن نرفض الرد بالعنف أو بالإساءة المماثلة لأنها ضد تعاليم الإسلام وضد ما علمنا رسول الله من السماحة والرحمة والمغفرة

وتفقد وزير الأوقاف يرافقه رئيس الجامعة مستشفى الأسنان بالجامعة والتي تقدم خدمة الكشف والعلاج بجميع عيادتها مجانا للمواطنين .

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