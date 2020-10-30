شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الوادي الجديد» يعلن تدشين 10 حقول إرشادية للفول البلدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور مجدي المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، تدشين 10 حقول إرشادية لمحصول الفول البلدي هذا العام من خلال توزيعهم على الإدارات الزراعية الخمس . وقال «المرسى»، إنه تم توزيع 2 حقل إرشادي بمركز الخارجة و2 حقل بمركز باريس و2 حقل بمركز بلاط و4 حقول بمركز الداخلة مقسمة 2 بموط و2 بالقصر من صنف «مصر أ». وأضاف أن هذه الحقول سيتم متابعتها من قبل المهندسين والمشرفين الزراعيين لضمان الوصول إلى الجودة المطلوبة. وفي سياق متصل أكد «المرسي»، أن المديرية تستعد لتوزيع الحقول الإرشادية الخاصة بمحصولي القمح والشعير هذا العام، بالإضافة إلى الأسمدة الشتوية من خلال المنافذ الخاصة بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى والمدن تسهيلا على المزارعين . - صورة أرشيفية - صورة أرشيفية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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