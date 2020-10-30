شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 3381 مواطن خلال القوافل الطبية في قرى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني، في قرية الصعايدة بحري بمركز ادفو وقرية التوفيقية بمركز كوم أمبو، واستمرت لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 3381 ) مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وعقد ندوات توعية للأهالي .