شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس»: توافر ألبان بالمجان للأطفال المصابين بنزلات معوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة الأمومة والطفولة بصحة السويس برئاسة د. ميرفت عبدالوهاب عن توافر ألبان عدم اللاكتوز (L.F) للأطفال الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والأطفال المصابين بنزلات معوية حتى عمر خمس سنوات، وذلك بوحدات الرعاية الأساسية التابعة لمديرية الصحة بالسويس والتي يتم صرفها بالمجان على تذكرة الكشف طوال أيام الأسبوع، تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس.

وأصدرت إدارة الأمومة والطفولة بيانًا لتوضيح المراكز التي يتوافر بها، قالت فيه:

نظرا لتطوير الوحدات والمراكز الصحية لتطبيق منظومة التأمين الصحي فقد وجب التنويه بتوافر الالبان بالواحدات والاماكن الاتي ذكرها :

إدارة السويس :

وحدة السويس 1

إدارة الأربعين:

وحدة الأربعين ومقرها مستشفي العبور

وحدة الايمان ومقرها مكتب صحة المثلث

وحدة الهاويس ومقرها حضانة مسجد خالد بن الوليد بالسادات

إدارة فيصل:

وحدة 24 أكتوبر، وحدة الصباح

إدارة الجناين:

وحدة قريةعامر، وحدة الجناين، وحدة كبريت

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إدارة عتاقة:

وحدة الصفا ومقرها إدارة عتاقة

وحدة التوفيق ومقرها وحدة الشهداء