شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب «إبراهيم الدسوقي»: الرسول يتعرض لهجمة شرسة.. والدفاع عنه بالتقرب إلى الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الشيخ مختار بري، إمام مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي في خطبة الجمعة، المسلمين بالتصدي للهجمة الشرسه المسيئة لرسول الله صلي الله عليه وسلم والتطاول عليه بالإلتزام بالدين الإسلامي وإتباع ما أمرنا به رسوله والبعد عما نهانا عنه.

وقال "بري"، في خطبة الجمعة، اليوم، إنه يجب "أن ندافع عن الرسول الكريم بذكره والصلاة والسلام عليه، والتقرب من الله بالعمل الصالح وحب الخير للجميع وتطبيق الأمن والسلام بين الناس عامة، والإكثار من الصلاة علي الرسول صلي الله عليه وسلم".

وطالب بري في خطبة الجمعة شبابنا باتباع رسولنا الكريم والتمسك بديننا الحنيف وإتخاذ الرسول قدوة لهم في أفعاله وخلقه وأن نلتزم بأوامره لننال الثواب في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة.

وأشار إمام مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي إلى أن الرسول كان يتمتع بالأخلاق الطيبة، لافتاً إلى ما قالته عنه السيدة عائشة رضي الله عنها (كان خلقه القرآن) وقال له الله سبحانه وتعالي (وإنك لعلي خلق عظيم).

وأضاف بري أن رسولنا الكريم جاء رحمة للعالمين، وأن كل رسول جاء لقومه، إلا أن النبي محمد جاء خاتما للأنبياء والرسل ورحمة للعالمين، وأن الله بعثه معلما وميسرا.

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