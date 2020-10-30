شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس إلهي بمناسبة مرور قرن على إنشاء كنيسة سايروس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وأفريقيا للروم الأرثوذكس، صلاة القداس الالهي في كنيسة القديسين كيروس (سايروس) ويواناس، اليوم الجمعة، بمناسبة مرور قرن (100 عام) على إنشائها، والتي تقع بالقرب من البحر الأبيض المتوسط في منطقة أبوقير، شرق المدينة وتبعد حوالي 20 كم عن الإسكندرية.

وقال المتروبوليت ناركيسوس، مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، أنه شارك البابا الصلاة، إلى جانب المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي بالقاهرة، والمطران جرمانوس أسقف تامياثيوس ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية، بحضور العشرات من الاكليروس والشعب، مشيرا إلى أن بناء الكنيسة بدأ في عام 1919، في عهد البطريرك فوتيوس، خلال الفترة من 1900 وحتى 1926، وافتتحت في عام 1936، مشيرا إلى أنه بجانب الكنيسة كان هناك إقامة صيفية لبطريرك الإسكندرية في ذلك الوقت حتى حكم البطريرك نيكولاس السادس 1968-1986، إلا أنه يتبقى الآن سوى مبنى الكنيسة الخشبية.

وأضاف، أنه خلال الحرب العالمية الثانية، زار الكنيسة العديد من الضباط اليونانيين الذين خاضوا معارك العلمين ضد المحور الإيطالي الألماني.

ولفت إلى أن المنطقة التي تقع فيها الكنيسة كانت تسمى «المظلة»، حتى القرن الخامس، ثم سميت فيما بعد بـ«افا كير» والتي تحولت إلى «أبوقير» باسم القديس كروس الذي كان طبيبا في الإسكندرية، انا لا اهتم ابدا بعد ان بنى في هذه المنطقة القديس سيريل العظيم (412-444) كنيسة واثار قديسين الانداميتي كيروس ويونس الذين استشهدوا في الاسكندرية في عهد الإمبراطور ديوكليتيان نقلوا اليها.

وأشار إلى أن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، كانت تسمى باليونانية حتى عهد البابا البطريرك 116 فوتيوس (1900-1925) «Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας»، وبالإنجليزية «Patriarchate of Alexandria»، وبالعربية «بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية» كما الوثائق الحكومية التركية والعربية.

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عمرها 100 سنة .. بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي بمناسبة مرور قرن على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)

عمرها 100 سنة .. بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي بمناسبة مرور قرن على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)

عمرها 100 سنة .. بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي بمناسبة مرور قرن على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)

عمرها 100 سنة .. بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي بمناسبة مرور قرن على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)

عمرها 100 سنة .. بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي بمناسبة مرور قرن على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)

عمرها 100 سنة .. بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي بمناسبة مرور قرن على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)

عمرها 100 سنة .. بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس الهي بمناسبة مرور قرن على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)