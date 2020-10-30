شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انطلاق فعاليات البطولة الدولية للعب السريع للشطرنج بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء فعاليات البطولة الدولية للعب السريع للشطرنج، وذلك اليوم السبت الموافق ٣١ أكتوبر الجارى ، والمُزمع إقامتها فى مكتبة مصر العامة بالزقازيق، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بهذه الألعاب التي تساعد الشباب والكبار وجميع فئات المجتمع على تنميه الوعي الفكري والثقافي لديهم.

أشاد محافظ الشرقية بدور مكتبة مصر العامة في توعية النشئ والشباب، بإعتبارها مؤسسة ثقافية وإجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ،ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافتهم للقراءة والبحث والإطلاع والنشاطات المختلفة، لإستغلال أوقات فراغهم وتوظيف طاقاتهم إيجابياً.

ومن جانبها أوضحت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة ، تنفيذ هذه البطولة للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الإتحاد المصري للشطرنج بالشرقية ، اعتبارا من السبت 31 اكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أن شروط المسابقة تتمثل فى أن تكون المشاركة للسن مفتوح ، وأن المسابقة لاعضاء المكتبة و أعضاء الاتحاد المصري للشطرنج فقط ، وأن التحكيم يكون تبعا للائحة الخاصة بالاتحاد المصري للشطرنج ، كما أن جوائز التقييم تمنح لمواليد تحت سنة ٢٠٠٠، لافتة إلى أن عدد المشتركين ٧٠ لاعبًا بأولوية الحجز ، وأن رسوم الإشتراك 100 جنيه، بالإضافة إلى تأمين 10 جنيه، وتمنح جوائز البطولة للفائزين ، حيث يحصل الفائز الأول علي 1500جنيه و كأس ، والفائز الثاني يحصل على 1000 جنيه ، والفائز الثالث يحصل على 800 جنيه ، كما يحصل الفائز الرابع علي 600 جنيه ، والفائز الخامس يحصل على 400 جنيه ، كما يحصل الفائز السادس علي 300 جنيه ، أما بالنسبة لجوائز تقييم لمواليد تحت سنة 2000 ، فيحصل الفائز الأول علي 250 جنيه ، ويحصل الأول غير المقيمين علي 200 جنيه ، والأول ناشئين يحصل على 200 جنيه ، والأول ناشئات تحصل على 200 جنيه، و أول عضو في مكتبة مصر العامة يحصل على 200 جنيه ، وثاني عضو في مكتبة مصر العامة يحصل على 200 جنيه