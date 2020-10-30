شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يرحب بمبادرة «بيت يحميني» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية مبادرة «بيت يحمينى» لتنمية وتطوير القرى الاشد احتياجا من داخل قرية جورمشين 7 مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة بالقرية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وضمت تخصصات الرمد والاطفال والباطنة والجلدية

ورحب محافظ الوادى الجديد باطلاق مبادرة «بيت يحمينى» من داخل احدى قرى الوادى الجديد ،مؤكدا على ان المحافظة تضع كل امكانياتها لدعم انشطة المجتمع المدنى الجادة خدمة لغير القادرين بانحاء المحافظة، موضحا ان اطلاق المبادرة ياتى كاضافة فاعلة لما قدمته مؤسسة صناع الخير من انشطة خيرية غير تقليدية الفترة الماضية استفاد منها عدد كبير من الاسر الاكثر احتياجا بقرى الوادى الجديد وان المبادرة سوف تقوم بتنمية وتطوير واعادة اعمار قريتى جورمشين 7 مركز باريس والجزائر بمركز الخارجة

واكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير ادارة المشروعات بصناع الخير ان اطلاق مبادرة «بيت يحيمنى» من داخل قرية جورمشين 7 عبر تنفيذ القافلة الطبية الموسعة كاولى الخدمات المقدمة من المبادرة لاهالى القرية سبقه قيام فريق عمل صناع الخير للتنمية بعمل مسح شامل لاحتياجات اهالى القرية وتم وضع خطة عمل لتلبية هذه الاحتياجات ،مشيرا إلى ان القافلة الطبية تقدم خدمات الكشف وصرف الدواء بالمجان تماما للاهالى كذلك اجراء الجراحات المطلوبة بالتعاون مع نخبة من اكبر الاطباء

من جانبها اكدت نورا سليم المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية ان مبادرة «بيت يحمينى» تم اطلاقها لتكون نموذج عملى لدور مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز الادارى للدولة في الارتقاء بمستوى معيشة الاسر الفقيرة داخل القرى الاكثر احتياجا عبر اعادة الاعمار ويتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للاهالى من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل اسقف وحمام ومطبخ وسيراميك ارضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة استقبال وعدد من الاجهزة الكهربائية منها الغسالة والتلاجة والبوتجاز.