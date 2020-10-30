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شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الشيخ رمضان عبد الرازق و مداح الرسول أحمد الكحلاوى ضيفا قناة الحياة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في احتفالية دينية خاصة من برنامج «واحد من الناس» في العاشرة مساء اليوم الجمعة على شاشة الحياة، يحتفل الإعلامى دكتور عمرو الليثى بالمولد النبي عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الشيخ رمضان عبدالرزاق، الذي يروي أفضال هذا اليوم وكيف يحتفل المسلمين به كما يتحدث عن اخلاق سيد الخلق .
كما يقدم مداح الرسول المبتهل احمد الكحلاوي، اجمل وأعذب الابتهالات الدينية من في مدح النبى صلى الله عليه وسلم
يذاع برنامج واحد من الناس الجمعه والسبت في العاشرة مساء من كل أسبوع على شاشة الحياة.
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