شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: نصف مليار جنيه لتمويل تسمين وتغذية 37 ألف رأس ماشية لمشروع البتلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مجلس ادارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة اعتمد مبلغ 576 مليون جنيه لعدد 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتقنية الفيديو كونفرانس مع مديريات الزراعة والطب البيطرى بمختلف المحافظات بحضور رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التي توفرها الدولة والوزارة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعتريها.

وأضاف «سليمان»، في تصريحات صحفية الجمعة، إنه خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر تم إصدار عدد (436) رخصة تشغيل وتجديد لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والموافقة على تسجيل عدد (164) تسجيله لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 91 محلية، 73 مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية استمرار تكثيف المتابعات الميدانية من خلال لجان مشتركة بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومى لإحياء البتلو لدراسة أي مشكلات رعائية أو صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها. وايضا استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على صناعة الأعلاف وتداولها لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى.