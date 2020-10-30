شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تصدر عددًا خاصًا من مجلة «مصر معاك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الثاني والعشرين من مجلة «مصر معاك» والذي حرصت الوزارة على أن يحمل طابعًا خاصًا، وذلك في ضوء الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وفي أعقاب إعلان دخول «مبادرة اتكلم مصري» حيز التنفيذ الفعلي، وكذلك مشاركة الجاليات المصرية بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

إذ يضم هذا العدد من المجلة حوارا مع عدد من الوزراء عن ذكرياتهم خلال حرب أكتوبر، وجهود الوزارة في ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بالوطن من خلال مبادرة «اتكلم مصري» لتعميق الهوية المصرية وتعريفهم بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

وفي هذا العدد أيضًا، رصدنا مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، وأيضا نتناول تراثا فنيا تمتاز به مصر في شتى الفنون من الغزل والنسيج وصناعة الأثاث والفخار وغيرها من خلال معرض «تراثنا»، أكبر معرض للحرف التراثية بالشرق الأوسط برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رسائل السفيرة نبيلة مكرم للمصريين بالخارج وتفاصيل الموضوعات الأخرى، تجدونها في المجلة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/34EMbPZ