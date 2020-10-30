شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أنه تم برفع درجة الإستعداد التام لإستقبال انتخابات مجلس النواب لعام 2020، والتي من المقرر إجرائها خلال يومي 7و 8 من نوفمبر القادم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الإنتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، لظهور المحافظة بالشكل اللائق بها بين جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف «أبوليمون»، أن محافظة المنوفية قامت بتجهيز (512) مقراً إنتخابياً و(6) لجان عامة و(926) لجنة فرعية، هذا وتستقبل اللجان الانتخابية ( 2مليون و698 ألف 758) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الإستحقاق الدستوري.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم متابعة سير الإنتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى في حالات الطوارئ والأزمات وكذا إستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان إنتظام العملية الإنتخابية.
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