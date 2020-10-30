شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية في حملة بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمركز . وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٣ حالات تعدي بالبناء على أرض زراعية في المهد بنجوع دنقل وأبو حليمة. يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد. شارك في الحملة مدير مرافق المركز ومدير المتابعة الميدانيه بالمركز ومدير الجمعية الزراعية بمركز أرمنت . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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