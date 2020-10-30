شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل راحة سكان الرحاب ومدينتي.. أتوبيسات لنقل الناخبين واحتفالات يومي 7 و8 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع مجموعة طلعت مصطفي دائما راحة وأمان السكان في جميع مشروعاتها بمقدمة أولوياتها، وتزامنا مع اقتراب موعد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المقررة يومي السبت و الأحد 7 و8 نوفمبر، من المقرر إقامة احتفالات كرنفالية لتشجيع سكان الرحاب ومدينتي على المشاركة في العرس الديمقراطي المهم.

ويتواكب مع هذه الاحتفالات توفير أتوبيسات لتوصيل السكان ذهابا وعودة إلى مقار اللجان الانتخابية، في إطار حرصها على المساهمة والمسئولية المجتمعية وراحة السكان.

واستقبل سكان الرحاب ومدينتي هذه الأنباء بسعادة بالغة، وأكدوا حرص المجموعة الدائم على التسهيل والتيسير على السكان وقالوا إن مثل هذا التنظيم متوقع دائما مجموعة طلعت مصطفى، ونلمسه دائما مع كل استحقاق دستوري يحتاج إلى توجه السكان إلى صناديق الاقتراع.

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