شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن صرف معاشات نوفمبر لـ 10.5 مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات نوفمبر، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة اجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.

كان اللواء جمال عوض رئيس هيئة التامين الاجتماعى قد أكد أنه استمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم و مواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة و البريد و البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة ، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى و البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الأحد و الإثنين الموافق الأول و الثانى من الشهر و الصرف للشريحة الثانية و البالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الثلاثاء و الأربعاء الموافق الثالث و الرابع من نوفمبر أما الشريحة الثالثة و البالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الخميس الموافق الخامس من نوفمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات و المستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من نوفمبر.

وأكد عوض على أنه فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى وتيسيراً على أصحاب المعاشات تم توفير مندوبى البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزه أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها و الصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالى وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية و أيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.