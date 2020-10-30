شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يعيد تركيب البلاط بشارع ثروت بعد الانتهاء من أعمدة الإنارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى على أعمال الحى لإعادة الشيء لأصله فى شارع ثروت ، وذلك بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حيث عمل حى الدقى على إصلاح الأرصفة وإعادة تبليطها وذلك بعد تركيب أعمدة إنارة جديدة.

وكان حى الدقى شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات، وإشغالات المحلات، لتحقيق الانضباط بشوارع الحى، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باليقظة التامة في رصد المخالفات لتحقيق الانضباط، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر اشعال للطريق العام، و عدد 3 محاضر القاء المخلفات في الطريق العام للمخالفين، بشارع سليمان جوهر ومصدق وش يوسف محمد، إلى جانب رفع المخلفات بعد رفع الاشغالات بالتنسيق مع هيئه النظافة والتجميل.

كما قامت الحملة بشارعى البطل أحمد عبد العزيز وشارع جامعه الدول العربية، برفع الإشغالات ومراجعه رخص المحلات ومراجعه الاعلانات لتحقيق الانضباط في الشارع، إلى جانب رفع 88 حاله اشغال من شارع التحرير وشارع السودان، وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحى، كما تم رفع كفاءه الأسوار بشارع التحرير وفقا لكود الالوان المعتمد من التنسيق الحضاري والمقرر لمحافظه الجيزة للمحافظة علي الذوق العام بنطاق حى الدقى .