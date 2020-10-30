شكرا لقرائتكم خبر عن نهج البردة فى حب النبى للمنشد بلال مختار "هو الحبيب الذى ترجى شفاعته"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم بلال مختار، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، والمنشد بفرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية، جزء من قصيدة نهج البردة للإمام البوصيرى بمناسبة المولد النبوى الشريف. واختار مختار جزءا من نهج البردة للإمام البوصيرى كما يلى: مولاى صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهـم نَبِيُّنَـا الآمِرُ النَّــاهِي فلا أَحَــدٌ أبَـرُّ في قَــولِ لا منـه ولا نَعَـمِ هُو الحبيبُ الــذي تُرجَى شـفاعَتُهُ Advertisements لكُــلِّ هَوْلٍ مِن الأهـوالِ مُقتَحَمِ مولاى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهـم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفى الحرم

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