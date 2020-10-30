شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملة على قاعات الأفراح المخالفة فى أبو النمرس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة على قاعات الأفراح بطريق المريوطية بالوحدة المحلية بشرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس حيث تم ضبط عددا من القاعات الغير ملنزمه بالضوابط الموضوعة للفتح والتشغيل وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة تم رفع ومصادرة المحتويات وايداعها بمخازن المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك تحت اشراف رئيس مركز ومدينة أبو النمرس. وكانت أغلقت أجهزة محافظة الجيزة مقاهى مخالفة تقدم الشيشة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الاشغالات الخاصة بالمنشآت والمحال التجارية، حيث نفذ حى شمال الجيزة حملة لرفع اشغالات بقطاع المنيرة الشرقية بشارع العامل الأول وشارع سعد زغلول وش طلعت حرب شملت محلات ملابس ومقاهى ومطاعم وورش ميكانيكا وورش كاوتش. Advertisements وأسفرت الحملة عن ضبط 2 مقهى يقدمون الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم مصادرة جميع محتويات المقاهى وإيداع المضبوطات بمخازن الحى. وفى سياق أخر أعلنت محافظة الجيزة الثلاثاء غلق 21 سنتر للدروس الخصوصية فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومراكز البدرشين وأبو النمرس ومدينة الحوامدية فى إطار الإجراءات الرادعة التى اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور. ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجدداً، مشيرا إلى أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية مؤكدًا محاسبة المقصرين فى عمليات الغلق.

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