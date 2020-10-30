شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فواتير الكهرباء بلا زيادة والتعليم لم تلغ الحضور والغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفي الحكومة لـ 11 شائعة انتشرت خلال الأيام الماضية، فضلا عن تقرير عن أبطال كفاح الفقراء الثانوية العامة بعد الوصول للجامعة، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

بيان اعتذار لحكومة قطر بعد اعترافها بتجاوزات فى فحص المسافرات الأجنبيات

اعترفت السلطات القطرية، الجمعة، بحدوث تجاوزات فيما تعرضت له مسافرات في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي تم اتخاذها عقب العثور على رضيع ألقى بأحد حمامات المطار وقدمت اعتذارها، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

التربية والتعليم تكذب 4 شائعات أبرزها إلغاء نظام الحضور والغياب

نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد، وأوضحت أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسى الجديد وفقاً للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

غموض مصير نسخة دورى أبطال أفريقيا.. "كاف" يعلن تأجيل مواجهتى الزمالك والرجاء والنهائى.. الجبلاية طلبت التأجيل 4 أيام.. تقارير مغربية تؤكد إقامة النهائى فى 27 نوفمبر.. و24 ساعة حاسمة لإعلان القرار الأخير

جاءت تأكيدات مصادر بالاتحاد الأفريقي "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء المغربى سيتم تأجيلها إلى يوم 4 نوفمبر المقبل بدلاً من بعد غد الأحد، كما سيتم تأجيل مباراة النهائى لتقام يوم 27 نوفمبر بدلا من 4 نوفمبر، لتزيد الغموض حول موعد انتهاء النسخة الحالية من دورى الأبطال الأفريقى.

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الحكومة ترصد 11 شائعة فى أسبوع.. لا صحة لزيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.. وبيع عدد من القطع الأثرية المصرية لصالح جهات أجنبية غير صحيح.. ووزارة التعليم تنفى إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات، 11 شائعة، وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات، حيث نفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات.

قصص كفاح تكللت بالنجاح.. "بائع الفريسكا" يلتقط الصور التذكارية مع زملائه فى أول يوم بطب الإسكندرية.. و"هبة" ابنة حارس العقار : حققت حلم والدى بالتفوق.. وفوجئت بمعرفة أصدقائى الجدد لى من وسائل الإعلام.. صور

تشهد مصر ميلادا جديدا لقصص كفاح أشخاص يمثلون مصر ويرفعون علمها داخليا وخارجيا ونماذج أخرى تتفوق على غيرها فى مجالات عديدة، منها قصص نجاح لطلاب الثانوية العامة وتحقيق أحلامهم بالالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية بعد انتشار قصص نجاحهم وكفاحهم فى الدراسة والتحديات العديدة التى واجهوها للتفوق.

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسلوم ونشاط للرياح بأغلب الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، انخفاض طفيف بالدرجات، حيث يسود شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس حار على على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة، يكون حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

الحكومة تفند شائعة فرض زيادات بأسعار فواتير استهلاك الكهرباء

نفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أى زيادات