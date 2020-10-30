شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار مولاف يقتلع الأشجار وأسقف المبانى فى فيتنام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض فيتنام لموجة قوية من إعصار مولاف، بعدما تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له مائة وخمسين كيلو مترا في الساعة، وأظهرت لقطات فيديو التقطها أحد السكان رياح الإعصار وهي تقتلع الأشجار وأسقف المباني في فيتنام، ودعت السلطات الجهات المختصة للاستعداد لنقل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص من المناطق الواقعة على طريق الإعصار الذي يعد الأقوى منذ عقدين، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وضرب أحد أقوى الأعاصير منذ عقدين الساحل الأوسط لفيتنام أول أمس الأربعاء، ليقتلع الأشجار ويجبر مئات الآلاف على البحث عن ملاذ آمن.



اعصار مولاف فى فيتنام

وكان من المتوقع أن يصل الإعصار مولاف المحمل برياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومترا في الساعة إلى اليابسة عند الظهيرة تقريبا بالتوقيت المحلي، وقد تسبب بالفعل في وفاة شخصين، وخلف العشرات من المفقودين مع اقترابه.

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وقالت الحكومة إن 26 صيادا في عداد المفقودين بعد غرق قواربهم أثناء محاولة العودة إلى الشاطئ يوم الثلاثاء الماضي، وتم تجهيز سفينتين للبحرية لمهمة العثور عليهم.

وقالت الحكومة إنه تم نشر نحو 250 ألف عسكري أو وضعهم في حالة تأهب قبل وصول الإعصار في حين استعدت طائرات هليكوبتر ومركبات بر مائية لما بعد ذلك.

وضرب الإعصار مولاف الفلبين في مطلع الأسبوع وقالت وكالة مواجهة الكوارث إن عدد القتلى هناك ارتفع إلى تسعة يوم الثلاثاء.

وفي فيتنام تم إجلاء مئات الآلاف من مسار العاصفة وصدرت أوامر لمن بقوا في المنازل بالتزام بيوتهم حتى إشعار آخر.