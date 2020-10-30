شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يكشف حقيقة تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير بشأن تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.

وأضافت أن كافة السلع المطروحة بالأسواق آمنة وسليمة تماماً ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، مشددةً على شن حملات رقابة يومية على الأسواق والمحال التجارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

وفي سياق متصل، تم صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر، مع الاستمرار في ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المحددة، كما يتم طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 و25%.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).

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