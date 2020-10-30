شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة ترجمة صحفية للعاملين بإدارات إعلام المحافظات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع المقبل وللمرة الأولي، دورة تدريبية جديدة متخصصة في الترجمة الصحفية باللغة الإنجليزية لإدارات الإعلام والعلاقات العامة والترجمة والبوابات الإلكترونية ويستفيد منها 20 متدرباً من جميع المحافظات .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير إدارات الإعلام بالمحافظات لما لها من دور هام في دعم خطط التنمية المستدامة والتعريف بها والمساهمة في تحقيقها وإبراز المجهودات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تصب في مصلحة المواطن وتعزيز مصداقيتها أمام الجمهور.

وأكد شعراوي أن مركز سقارة سينفذ خلال الأسبوع المقبل أيضاً دورتين تدريبتين هما: تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات ، إضافة الي دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والمخازن، فيما يستكمل المركز دورة اساسيات التحول الرقمي والتي بدأت الاسبوع الحالى لرفع مهارات العاملين في هذا المجال وتتضمن برامج الأوفيس واساسيات الحاسب، مشيراً إلي أن اجمالي عدد المستفيدين من دورات الأسبوع المقبل 95 متدرب من جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تتضمن التدريب للعاملين بالمحليات بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية والنزول لأقل مستوى جغرافى وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله، لافتًا إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التي تم إرسالها لكافة المحافظات.