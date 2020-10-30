شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه بسرعة تنفيذ القطار الكهربائى ومونوريل العاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية التى تنفذها وزارة النقل حيث تفقد الوزير معدلات تنفيذ مشروعى القطار الكهربائى LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، ومونوريل العاصمة الإدارية.

بدأت الجولة بمتابعة معدلات تنفيذ محطات وانفاق وجسر القطار الكهربائى LRT بالإضافة إلى تقدم اعمال تنفيذ الورشة الرئيسية ببدر والمقامة على مساحة 60 فدان و حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 63 % من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من 47 % من أعمال الكبارى بالمشروع و 86% من أعمال الأنفاق، و35 % من أعمال جسور السكة وحوالى 63 % من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى.

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ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذى يعتبر شريان تنمية جديد فى قلب المدن الجديدة.

وأوضح الوزير أن هذا الخط يمتد مساره من محطة عدلى منصور التبادلية موازيا لطريق الاسماعيلية الصحراوى لربط كافة مدن شرق القاهرة( السلام – العبور- المستقبل – الشروق – بدر) ثم يتفرع شمالا بعد مدينة بدر حتى العاشر وجنوبا حتى العاصمة الادارية ثم يمتد حتى المدينة الرياضية العالمية بإجمالى طول 90كم وإجمالى 16 محطة لافتاً إلى أن طاقة النقل للقطار الكهربائى تبلغ 30 الف راكب /ساعة/ اتجاه بإجمالى 500 ألف راكب يوميا

بعدها توجه الوزير لتفقد عدد من القطاعات بمسار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الذى يمتد بطول 56.5 كم ويبلغ عدد محطاته 22 محطة، يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى، تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم مضيفا أن أجمالى طول مشروعى خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ 98.5كم بإجمالى 34 محطة ويتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات "بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب" .