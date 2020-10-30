شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشكل لجان متابعة لأكثر من 21 صنف خضار لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع اللجان الفنية بإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجانها المرورية بالحقول العروة النيلى للخضروات لزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية لأكثر من 21 صنف خضار منها "الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، ولكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل أخضر، الكرنب، الفاصوليا" مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك متابعة يومية على زراعات الخضروات لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية يومية أساسية، لأكثر من 21 صنف منها " الطماطم ، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر، والكرنب ، والفاصوليا ، ولاتوجد مشكلة سواء فى الإنتاج او السعر وجميع الأصناف متوفرة بالأسواق .

وأضاف مدير الخضر، إن هناك لجان متابعة بالحقول لمتابعة عروة البطاطس على مساحة 50 ألف فدان من العروة النيلى فى عدة مناطق خاصة بالمنيا التى تزرع اكثر من 38 ألف فدان، وتليها البحيرة ، والمنوفية وتزرع العروة النيلى للبطاطس بتقاوى كسر محلى، وهناك لجانها المتخصصة بالغيطان لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار خاصة مع المناخ المتغير ، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى والأسواق الخارجية، مشير الى استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

وقال مدير إدارة الخضر، إن هناك لجان مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.