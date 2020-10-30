شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط جديدة من التعليم لو مدفعتش مصروفات المدارس الخاصة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أزمة تعامل بعض المدارس الخاصة مع تأخر سداد مصروفات الطلاب، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور. ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفى ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستورى الأصيل فى التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الالتزام بما يلى: ”الخليج 365” يعرض الضوابط الحاكمة لعلاقة أولياء الأمور والمدارس الخاصة، حال عدم دفع المصروفات الدراسية المتأخرة: *المصروفات المتأخرة من العام الدراسى الماضى: 1. مد مهلة السداد إلى 15 نوفمبر. 2. رفع اسم الطالب من سجلات المدرسة حال عدم السداد. 3. اتخاذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية. 4. التزام ولى الأمر بسداد المستحق لصالح المدرسة المحول منها. *مصروفات العام الدراسى الحالى: 1. مد مهلة سداد أول قسط حتى 30 نوفمبر. 2. إنذار ولى الأمر مرتين خلال شهر حال عدم السداد. Advertisements 3. يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية. 4. الالتزام بالسداد لصالح المدرسة المحول منها. *القسط الثانى من مصروفات العام الحالى: 1. التخلف عن دفعها يؤدى لحجب نتيجة الطالب. 2. تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية. 3. الالتزام بسداد المبالغ للمدرسة المحول منها. *التزامات المدارس والإدارات 1. عدم التعرض "الفعلى – القولى" للطالب. 2. عدم الإضرار بالحالة النفسية له. 3. يتمتع بكل حقوقه فى التعليم. 4. التزام الإدارات بسرعة تنفيذ الضوابط. 5. حال التراخى يتم التحقيق معهم.

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