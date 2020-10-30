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قطر تقر بوقوع تجاوزات ضد مسافرات بريطانيات فى مطار الدوحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن قطر أقرت بـ "تجاوزات" حدثت فى  عملية الفحص القسرى ضد مسافرات بريطانيات فى مطار الدوحة.

وقبل قليل أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن صحيفة الجارديان، أكدت أن بريطانيا قدمت احتجاجا للحكومة القطرية على تعرض سيدتين بريطانيتين لفحوصات طبية قسرا مهينة في مطار الدوحة.

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يواصل الإعلام القطرى، حملاته وأكاذيبه الممنهجة ضد الدول العربية لإثارة الزعزعة، وبث الفتن والتحريض فى المنطقة من أجل أهداف خاصة لتنظيم الحمدين، وخدمة أجندته الخاصة.

 

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت بالفيديو تفاصيل عن دعم وتمويل قطر لموقع ميدل إيست أى فى لندن، واستخدامه فى ترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية والدول العربية الأخرى، وذلك لخدمة النظام القطرى، والترويج لأكاذيب الجماعات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى العمل الترويج المستمر لتنظيم الحمدين في قطر.

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