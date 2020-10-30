شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تقدم احتجاجا لقطر بعد تعرض سيدتين لفحوصات طبية مهينة بمطار الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن صحيفة الجارديان، أكدت أن بريطانيا قدمت احتجاجا للحكومة القطرية على تعرض سيدتين بريطانيتين لفحوصات طبية قسرا مهينة في مطار الدوحة.

يواصل الإعلام القطرى، حملاته وأكاذيبه الممنهجة ضد الدول العربية لإثارة الزعزعة، وبث الفتن والتحريض فى المنطقة من أجل أهداف خاصة لتنظيم الحمدين، وخدمة أجندته الخاصة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت بالفيديو تفاصيل عن دعم وتمويل قطر لموقع ميدل إيست أى فى لندن، واستخدامه فى ترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية والدول العربية الأخرى، وذلك لخدمة النظام القطرى، والترويج لأكاذيب الجماعات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى العمل الترويج المستمر لتنظيم الحمدين في قطر.

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