شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي إعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق، أنه قام بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

وأضافت الوزارة أن الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة هي «الرسائل النصية»، التي يتلقاها المستحق من الرقم 2030، عبر رقم الهاتف المُسجل أثناء تحديث البيانات بالموقع الرسمي للوزارة، وذلك حرصاً من الدولة على ضمان وصول المنحة لمستحقيها الفعليين.

وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل في ظل أزمة كورونا، تم مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، وقد بلغ عدد الذين قاموا بتسجيل تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء نحو 6 ملايين و22 ألف عامل على مدار 6 أيام، على أن تقوم اللجنة المُشكلة من (مجلس الوزراء- وزارة القوى العاملة- وزارة التخطيط- وزارة الاتصالات- وزارة التموين)، بتنقية كشوف أسماء المتقدمين للحصول على «الدفعة الرابعة» من المنحة، وإرسال رسائل نصية للمستحقين عبر رقم الهاتف الذي تم تسجيله.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (manpower.gov.eg).