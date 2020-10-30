شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بني سويف يوافق على شطب ومد قيد 32 رسالة ماجستير ودكتوارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض مجلس جامعة بنى سويف ، برئاسة الدكتور منصور حسن ، رئيس الجامعة ، تعديل عنوان رسالة دكتوراه للباحث أحمد خالد عبدالرازق بكلية الطب البيطري ، من دراسة فيروس النيوكاسل للدجاج ، الى دراسة تشوهات بيض الدجاج ، وأوضح مجلس الجامعة أن تعديل العنوان غير جوهرى .

وكان الباحث طلب من كلية الطب اليطري تغيير عنوان رسالة الدكتوراه من دراسات باتولوجية وجزئيية على أنماط جينية ومرضية مختلفة لفيروس مرض النيوكاسل فى الدجاج إلى التحسين الأمثل لاستراتيجيات التحصين ضد فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدى المسبب لتشوهات في بيض الدجاج.



فيما وافق مجلس جامعة بنى سويف على مد قيد 18 رسالة ماجستير تضمنت رسالة لباحث فى كلية التربية الرياضية و9 في كلية الطب البشري و3 في كلية العلوم و2 في كلية الدراسات المتقدمة و5 في كلية الآداب، والمد لرسالة في كلية الآداب والتجارة والخقوق.



وقال رئيس الجامعة أنه تم ايقاف قيد رسائل الماجستير والدكتوراه لـ3 من الحاصلين على الدبلومة والماجستير في كلية الطب البشري، حيث تقدمت طبيبة بالاعتذار لحملها فى الشهر الثامن، وطبيبة أخرى لرعاية طفل، وطبيب لرعاية الوالدين . وايضا وافق المجلس على إيقاف قيد رسالة ماجستير لطبيبة في كلية الطب البيطري بسبب طلبها لرعاية طفلها، وايقاف رسالتين للماجستير بكلية الآداب بسبب الأولى لمرافقة الزوج والثانية لإجرائها عملية جراحية.

ووافق مجلس الجامعة على شطب قيد رسائل ماجستير ودكتوراه لـ 13 باحث من كليات الآداب والتجارة والطب البشرى والعلوم بسبب طلب الباحثين.

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