شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف بدفع رسوم التصالح لمسنة سوهاجية وعلاجها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى لافتة إنسانية، استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمقر مكتبه بالوزارة حمدية محمد السيد محمد، من قرية منشأة برديس التابعة لمركز البلينا بسوهاج ، والتى ترددت عَلِي مبادرة "صوتك مسموع " بالوزارة لتقديم شكوى بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف التصالح فى مخالفات البناء للمنزل الصغير الذى تسكن به مع زوجة ابنها المتوفى وأبناءه والمكون من طابقين على مساحة 75 متراً .

تم إبلاغ الوزير بشكوي السيدة المسنة، وعلى الفور وجه بلقاءها بمكتبه واستمع إلى تفاصيل الشكوى وما قامت به خلال الفترة الماضية فيما يخص اجراءات وخطوات التصالح على مخالفة البناء للمنزل الذى تسكن به مع أسرة نجلها.

وأكدت حمدية محمد أن لديها 3 أبناء بينهم ابن معاق أخر متوفي ، وأنها حرصت على تقنين وضع المنزل خوفاً من تنفيذ قرار الإزالة ضده لأنه مقام بدون ترخيص، مؤكدة أنها لا تستطيع دفع مبلغ التصالح للمنزل لعدم وجود مصدر دخل لها وأسرة نجلها المتوفى.

وإطلع شعراوى على الأوراق الخاصة بمخالفة البناء واجراءات التصالح عليها، مخاطباً الشاكية: «كل اللى انتى عايزاه هنعمله ليكي واللى تؤمرى بيه هنفذه ان شاء الله، ومتحمليش هم حاجة خالص».

وعلى الفور وجه الوزير، الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية بالتواصل مع مسئولي مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، الذين أطلقوا مبادرة "التصالح حياة " بعد أن نجحت مؤسسة حياة كريمة في توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بعدد من المحافظات من بينها محافظة سوهاج ، وذلك لتضمين المتضررة ضمن المبادرة وتحمل كافة الأعباء المالية عنها ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً والمساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

كما أجرى اللواء محمود شعراوى إتصالاً هاتفياً مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، كلفه خلاله بتقديم كافة أوجه الدعم للسيدة صاحبة الشكوى بعد أن طلبت خلال لقائها مع الوزير بإجراء بعض الفحوصات الطبية، كما وجه شعراوي بإجراء عملية جراحية فى إحدى عينيها وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، “نور حياة” لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بإحدي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة .

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ومن جانبها قدمت حمدية محمد خالص شكرها وتقديرها لوزير التنمية المحلية على استجابته لها وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة فى حل شكواها.

وزير التنمية المحلية كلف بدفع رسوم التصالح لمسنة سوهاجية وعلاجها