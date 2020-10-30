شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يناقش استعدادات المحافظة لانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

وقال إن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات القادمة، والمقرر إنطلاقها في محافظة القليوبية يومي 7،8 من شهر نوفمبر المقبل، للمشاركة في رسم خريطة المستقبل وإستكمال الحياة التشريعية والنيابية .

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع برئاسة المحافظ، وبحضور إيمان ريان والدكتور سميرحماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على أبوعقيل السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو أبوراية نائب مدير الأمن ومسئولي مكتب المستشار العسكري للمحافظة والمرور والدفاع المدني، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الصحة والري التموين والتضامن الاجتماعي والإسكان والطب البيطري والأبنية التعليمية والمديرية المالية ومسئولي المساحة والتربية والتعليم والتليفونات والقوى العاملة والمستشار الهندسي للمحافظة والسادة مديري عموم إدارات الديوان العام، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بالمحافظة.

وفي بداية الإجتماع هنأ المحافظ الحضور بالمولد النبوي الشريف، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية وكافة المؤسسات الحكومية بالإلتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية بكل دقة، وضرورة التنسيق مع الأجهزه المعنية لمعاينة المقرات الإنتخابية والتأكد من جاهزيتها لإستقبال العمليه الإنتخابية ،وتوافر أجهزة الرش والتعقيم والتطهير وطفايات الحريق، وفحص سلامة ونظافة مداخل المراكز الإنتخابية والأماكن التي حولها والطرق المؤدية إليها، وأن يكون هناك حرم آمن حول المراكز الانتخابية ليتيح التأمين الكامل لها.

وطالب بتوفير أماكن لائقة ومناسبة لمبيت القوات المشاركة في عملية الانتخابات من قوات الجيش والشرطة، فضلا عن التأكد من سلامة وتأمين المقر الإنتخابي والالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والحرص على إرتداء الكمامات الواقية، وأن تكون النوافذ مزودة بمصبات حديدية لتأمين صناديق الإقتراع الإنتخابية، والتأكيد على وجود مسؤول عن المقر مدير المدرسة أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى نظافة المقر الانتخابي من الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهة الموجود بها المقر.

ووجه الهجان بإزالة الإشغالات الموجودة حول المقرات الانتخابية، وضرورة توفير مولدات كهرباء بديلة لإستخدامها في حاله انقطاع التيار الكهربي، وتوفير تندات وكراسي لراحة الناخبين خلال فترة الإنتظار، فضلا عن توفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون المقر مزود بخط تليفون أرضي وبحالة جيدة، وأن يتم التأكد من جاهزية المقرات الإنتخابية بدورات مياه صالحة ونظيفة ومعقمة للاستخدام، ووجود حجرات محكمة التأمين لوضع صناديق الاقتراع.

وأكد الهجان على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ،وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع، لاختيار ممثليهم لتظهر محافظة القليوبية في هذا العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية اللائقة المعهودة عنها.

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كما وجه المحافظ مسئولي مديرية التموين بعمل حملات موسعة والاهتمام بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، كما كلف مديرية الصحة بالتنسيق مع التموين بالرقابة على الأدوية والمسلتزمات الطبية والتأكد من توافرها وصلاحيتها، كما وجه الهجان مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة مراجعة شبكات صرف الأمطار والسيول ووضع خطة زمنيه متكاملة لذلك، والتأكد من صلاحية عربات شفط المياه والأمطار والملاحظه الدائمة لإرتفاع منسوب المياه تحسبا لعدم حدوث مشاكل لا قدر الله، والتنسيق بين مديرية الري والطرق وشركة المياه بالقليوبية لإنشاء مخرات صناعية لصرف مياه الأمطار والسيول إن وحدت.

وحث الهجان الحضور على الاهتمام دائما بشكاوى المواطنين والسعي للحل الفوري لجميع مشاكلهم في كافة القطاعات لتحقيق رضا المواطن وراحة ضمير المسؤول في ذات الوقت، والاهتمام بمنظومة النظافة وتوافر المعدات وصيانتها ورفع المخلفات بصفة مستمرة. والتصدي بكافه السبل لمواجهة الإشغالات والباعة الجائلين والقيام بعمل حملات التطهير والرفع الدائم لجميع الإشغالات للقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري للشارع في القليوبية.

وطالبهم بالاهتمام بالمشروع القومي «مشروعك» فهو موضوع ذو أهميه بالغة ومن خلاله يمكن القضاء على البطالة وتشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل جيدة لهم، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظه والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجيه ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.