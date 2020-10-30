شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستعد للسيول المحتملة بتطهير المخرات ورفع كفاءة السدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة شمال سيناء لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة من خلال عدد من الإجراءات.

وقال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء إن هناك منظومة عمل ثابتة ومتكاملة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة، من بينها تقسم المعدات على المحاور المختلفة والمراكز والمدن، حتي لا يتم فصل منطقة عن أخرى حال حدوث أية سيول.

أشار المحافظ إلى قيام مجالس المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات على مخرات السيول وتطهير كافة الفتحات أسفل الطرق والكباري في مخرات السيول الصناعية والطبيعية والبرابخ، لتسهيل عملية سريان مياه السيول والتأكد من عدم وجود عوائق أمام حركة جريان المياه في حالة سقوط أمطار غزيرة أو وقوع سيول، فضلًا عن رفع كفاءة السدود التحويلية خاصة بمنطقة وسط سيناء.

أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات أخرى فرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية لمتابعة تطورات الظروف الجوية وسقوط الأمطار، والتنسيق مع هيئة الأرصاد والموارد المائية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.