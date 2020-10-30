شكرا لقرائتكم خبر عن 170 مليار متر مكعب من المياه بالخزان الجوفي في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جمال حجاب مدير عام إدارة المحاجر سابقا بشمال سيناء، أن كميات المياه الاحتياطية فى الخزان الجوفى العميق المسمى بالحجر الرملى النوبى تصل إلى أكثر من 230 مليار مترا مكعبا، منها أكثر من 170 مليار متر مكعب فى سيناء، وفقا للدراسات العلمية لخزان المياه الجوفى بسيناء.

وأضاف أن الخزان يتم تغذيته باستمرار بالتغذية المستمرة من خلال مكتشف الطبقات المختلفة فى الجنوب والوسط، وهو نفس مصدر المياه فى عيون موسى بجنوب سيناء وفى الآبار المنتشرة فى نخل والحسنة بوسط سيناء، حيث يتم استخدام النظائر المشعة لتحديد عمرالمياه فى تغذية الآبار، وثبت أن المصدر واحد.

وأشار الى أن المياه الجوفية بشمال سيناء تعتبر من أهم مصادر المياه التى تعتمد عليها المحافظة فى توفير احتياجاتها المائية اللازمة سواء للزراعة والرى أو للشرب وباقى الاستخدامات المنزلية ، وهى موزعة جغرافيا على عدة مناطق، حيث تختلف ظروف كل منطقة عن الأخرى من حيث نوعية الخزان الجوفى وتكويناته الجيولوجية.

أوضح، شحن الخزانات الجوفية فى شمال سيناء من خلال سقوط الأمطار على مناطق الشحن وحركة المياه من هذه المناطق فى اتجاهين أحدهما فى اتجاه البحر المتوسط والآخر فى اتجاه المناطق المنخفضة ، وأن من أهم مناطق الشحن للخزانات الجوفية الرئيسية بشمال سيناء منطقة شحن خزان العريش (200كم2) ومنطقة الشحن عند رفح (180كم2) بالاضافة الى العديد من أحواض الشحن الموجودة بالمناطق الوسطى القريبة من الجفجافة والحسنة والقسيمة التى تبلغ مساحتها حوالى (240كم2)، وبذلك يكون مجموع كميات المياة المشحونة للخزانات الجوفية حوالي 54.4 مليون متر مكعب في السنة بما يعادل 146000 متر مكعب في اليوم .