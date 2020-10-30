شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: حملات لمكافحة القوارض بالمحاصيل الصيفية والنمل الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى صالح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكنردية، إن المديرية ممثلة في إدارة مكافحة الآفات تنفذ حملات دورية لمكافحة الافات والقوارض في المحاصيل الصيفية والنمل الابيض في المدارس.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن حملة مكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية بإدارة المعمورة الزراعية، استكملت أعمالها بالتعاون مع جمعية القرية النموذجية، أمس، بناء على تعليمات الإدارة العامة لمكافحة القوارض.

وأوضح، تسيير حملة أخرى لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية في إدارة برج العرب الزراعية، بالتعاون مع منطقة تعاونيات برج العرب، من خلال خلط أدوية معينة بالمحصول بعد حصاده، كما تم تنفيذ حملة مكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية بإدارة برج العرب الزراعية بالتعاون مع جمعية كرم سكره.

ولفت إلى أن المديرية تقوم بالتزامن مع حملات مكافحة القوارض والآفات في المحاصيل، بحملات ميدانية في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض تحت أرضي، حيث تم معالجة ومكافحة النمل الابيض في مدرسة الحرمين تقسيم الزهور بحي المنتزه، من خلال وضع مادة البريبان تركيز 48% .

وفى سياق متصل، وفي إطار التعاون المستمر بين الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية متمثلاً في المعمل المركزى لبحوث الحشائش ولجنة المبيدات بوزارة الزراعة، اختتمت الدورة التدريبية أعمالها والتى استمرت ثلاثة أيام أمس، تحت عنوان «الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش» حيث تحدث الحضور عن كيفية المكافحة المتكاملة للحشائش التي تضر بالمحاصيل الحقلية والبستانية والخضر والجسور، وأهمية اختيار المبيد المناسب للقضاء عليها وإتباع كافة التوصيات من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأدار الدكتور إبراهيم سليمان،الأستاذ بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش ووكيل المعمل، النقاش حول الأنواع المختلفة من المبيدات التي تستخدم لمكافحة الحشائش وأوقات الرش المناسب لكل نوع، فيما قام الدكتور رمضان أحمد موسى، باحث أول بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش باستعراض متكامل عن طرق المكافحة المتكاملة للحشائش (زراعية، ميكانيكية، بيولوجية، كيماوية).

وتحدث «موسى»، عن اهم المبيدات الآمنة والموصى بها من وزارة الزراعة المصرية والتى تخص محاصيل متنوعة مع التركيز على القمح والفول والشعير وبنجر السكر والبصل والكتان، مشيرا إلى أهمية تطبيق المبيد بشكل صحيح والتركيز على عدم خلط مبيد الحشائش مع أي مبيدات أو مغذيات مهما كان نوعها.

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كما نفذت المديرية ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن عوف، مدير الادارة الندوة المتخصصة في زراعة نبات الجوجوبا، متحدثاً عن استخدامات نبات الجوجوبا والتى تتركز في الزيت المستخرج من البذور في مستحضرات التجميل، والوقود الحيوى، يخلط مع زيوت المحركات، كما تحدثت عن طرق الزراعة والتسميد والرى.

وتحدث المشاركون خلال الندوة عن أهمية نشر زراعة نبات الجوجوبا بين المزارعين.