اتحاد الألعاب الإلكترونية ينظم الدورة الختامية لأندية 6 أكتوبر.. اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد الألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي، اليوم الجمعة، الدورة الرباعية فى لعبة كرة القدم الإلكترونية Pes20 لأندية مدينة 6 أكتوبر، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويستضيفها نادي النادي فى ختام الاحتفالات بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر 1973 المجيدة. تشهد البطولة منافسة بين الفائزين في المهرجانات التي نظمها الاتحاد بأندية مدينة 6 أكتوبر طوال الشهر، وهي نادي النادى والإعلاميين ونادي 6 أكتوبرالرياضي، ونادي المهندسين، ومركز التنمية الرياضية بشبرا كهيئة شبابية ورياضية من خارج المدينة . Advertisements ووجه اتحاد الألعاب الإلكترونية الدعوة لمجالس إدارات الأندية المشاركة لحضور المنافسات النهائية للبطولة. وكان اتحاد الألعاب الإلكترونية نظم عدد من المهرجانات للعبة PES20 في أندية مدينة 6 أكتوبر احتفالا بذكرى النصر العظيم، حيث شهدت تلك المهرجانات إقبالا كبيرا من الشباب والأطفال على المشاركة، واستهداف الاجيال الجديدة وتعريفهم بتاريخ بلادهم، فيما سيتم تقديم الجوائز والكؤوس والميداليات فى احتفالية غدا بعد إجراء مسابقة بين الأندية التي شهدت تنظيم مهرجانات فيها.

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