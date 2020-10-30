شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة × أسبوع.. القصير يشيد بإنجازات المصدرين والمزارعين رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من 23 وحتى 29 أكتوبر، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.

وضمن نشاط السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الاسبوع، استقبل البعثة الإشرافية للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة اوميت مانسيز مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأدنى، حيث تلقى تقريرا شاملا حول مشروعات الايفاد المنفذة فى مصر، والمشروعات الجارى تنفيذها خاصة المتعلقة بتحديث نظم الري، كما شارك فى اجتماع لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، حيث أكد أن نجاح الصادرات الزراعية هو نجاح للدولة المصرية بالكامل، مشيدا بالجهود التى يقوم بها المصدرين والمزارعين والمنتجين، وماحققوه من إنجاز هذا العام رغم ظروف أزمة فيروس كورونا.

واستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى "سيرجى ترينتيف" سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعى وتسهيل تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات فى مجال المعدات والبحوث الزراعية، كما افتتح ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، حيث تم على هامش الاحتفال تكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية لمحصول القمح هذا العام.

وشهد هذا الاسبوع اطلاق فعاليات ورشة العمل التدريبية، والتى نظمتها الوزارة بالتعاون مع المركز الاقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الادنى، بعنوان: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الارشاد الزراعي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد المشاركون على عدد من التوصيات الهامة على رأسها: ضرورة التوسع فى تنفيذ المنصات الارشادية التعليمية على مواقع الانترنت، وتطبيقات التليفون المحمول، والترويج لها وتعميم سبل الاستفادة منها، بما يساهم فى توصيل المعلومات للمزارع بشكل جيد وسريع، كذلك انشاء مجموعات مشتركة فى وسائل التواصل الاجتماعي، للمساهمة فى توسيع وسرعة انتشار المعلومة، وضمان قوة تأثيرها.

وأعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ملخص بأهم ما تم من أنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار 436 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلاً عن الموافقة على تسجيل 164 تسجيله لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 91 محلية، 73 مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، كما اعتمد مجلس ادارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة مبلغ 576 مليون جنيه لعدد 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو.

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كما عُقد الاجتماع التنسيقي، بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التى توفرها الدولة والوزراة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجهها.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه تم حتى الآن زيارة 61501 منـزل، فى 3433 قرية بكافة محافظات الجمهورية، استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بداية الخطة فى أغسطس الماضى ، حيث تم فحص حوالى 216 ألف و 560 حيوان.، وذلك لرصد أمراض الحمى قلاعية، الجلد العقدي، طاعون المجتـرات الصغيرة، حمى الثلاث أيام، جدرى الأغنام، حمى الوادى المتصدع، كذلك أعلن مركز بحوث الصحراء، تقديم كافة أوجه الدعم لمزارعى محصول الزيتون بمحافظة مطروح، وخاصة بالتزامن مع بدء موسم جنى ثمار الزيتون، والذى تشتهر به المحافظة، حيث تم تشغيل معصرة وحدة الإنتاج الزراعى بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وإتاحة خدماتها بأسعار مخفضة للمزارعين.

وشهدت محافظة الوادى الجديد جهود مكثفة لسرعة انجاز منظومة تحديث الرى الحقلى بالمحافظة، حيث زار وفد من أعضاء جمعية شباب الأعمال المحافظة لمناقشة تحديث أحد الابار وتجهيزها كنموذج إرشادى يظهر على ارض الواقع الفروق الجوهرية للنظام الحديث، كما تم تنظيم عدد من الندوات الارشادية لتوعية المزارعين بأهمية التحول للنظم الحديثة.