شكرا لقرائتكم خبر عن "التمثيل العمالى" يبحث مع اتحاد عمال الكويت حقوق وواجبات العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وتضمن التقرير قيام الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت بعقد لقاء مع ممثلى أطراف علاقة العمل بالكويت ضمن كل من محمد عبدالله العرادة، السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت، والدكتورة سناء على العصفور، رئيس لجنة المرأة بالاتحاد، وشقرة خليل القبندى، عضو لجنة المرأة بالاتحاد ، وصفاء الاسوانلى، ممثلة عن الجالية المصرية، وذلك فى إطار توجيهات الوزير بمد جسور التواصل والعلاقات بين مكتب التمثيل العمالى وممثلى أطراف علاقة العمل بالكويت.

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وفى نفس السياق دعا السفير هشام عسران، القنصل العام لمصر بالكويت بدعوة الضيوف إلى مكتبه ودار الحوار حول العلاقات بين البلدين وسبل التعاون بين المكتب العمالى واتحاد العمال فى حل المشكلات العمالية وتثقيف العاملين المصريين فيما يخص الحقوق والواجبات العمالية، وفقا لقانون العمل الكويتى .

كما تم مناقشة كيفية تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية للعاملين العالقين، وبحث إجراءات تحويل العمالة من الجهات التى ليست فى حاجة للعاملين لديها نتيجة أزمة كورونا وتحويلهم إلى الجهات التى لديها احتياجات ولا تستطيع استقدام عمالة خارجية نتيجة الإجراءات الاحترازية

وفى ختام اللقاء تبادل الدروع، حيث قام مكتب التمثيل العمالى بإهداء السكرتير العام للاتحاد درع العلاقات المتميزة، وبدور أهدى درع الاتحاد للقنصل العام.