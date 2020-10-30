شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح تجربة التعليم الهجين في الجامعات بعد أسبوعين من التطبيق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي والإعلامي حسام الدين حسين، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "نجاح تجربة التعليم الهجين في الجامعات بعد أسبوعين من تطبيقها".

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من رحم المحن تولد المنح، وبالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد وما خلفته من آثار سلبية، إلا أن الظرف الراهن دفع مصر إلى تطوير بعض أنماط حياتها وعلى رأسها التعليم، وهو ما تحقق في التعليم الجامعي بالاعتماد على نظام التعليم الهجين، وهو ما جرى إقراره في المجلس الأعلى للجامعات قبل بداية العام الدراسي.

والمنصة الإلكترونية للجامعات هي بوابة موحدة للجامعات المصرية للتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب أثناء العملية التعليمية وتهدف إلى التوسع في نشر المحتوى التفاعلي وتقديم الخدمات إلكترونيًا للمجتمع الجامعي في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة التعليم الجامعي ضمن خططها للتعامل مع مرحلة ما بعد كورونا التي لا بد أن يكون التعلم عن بعد جزءً لا يتجزأ من منظومة التعليم في هذه المرحلة، لهذا؛ جرى إطلاق نظام التعليم الهجين.

إتاحة المقررات الإلكترونية عبر المنصات في الجامعات يسهم في ضمان سهولة التواصل بين أعضاء هيئات التدريس والطلاب وتقديم المعلومات والخدمات إلكترونيا والتوسع في نشر المحتوى العلمي، كما تتيح قياس مؤشرات الأداء برؤية شاملة لأداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتطبيق حوكمة التعلم عن بعد، وأثبتت التجربة بعد مرور أسبوعين على بدء العام الدراسي على انتظام العمل والدراسة من خلال المنصات التعليمية للجامعات ورفع المقررات الدراسية والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسارت المنظومة التعليمية بشكل طبيعي وسلاسة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتفاعل بالكامل في المحاضرات التي تتم عبر الإنترنت.