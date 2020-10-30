شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفتح باب التكافل لطلاب المدن الجامعية غير القادرين 1 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جامعة القاهرة فتح باب التكافل للطلاب غير القادرين وتوزيع الاستمارات على الطلاب وتسلمها منهم ابتداء من يوم 1 نوفمبر حتى 19 نوفمبر، وذلك انطلاقا من حرص الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لدعم طلاب المدن الجامعية فقد قرر فتح باب التكافل الاجتماعي لدعم مصروفات المدن (التغذية)، وذلك برعاية الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح القرار أنه بالنسبة لمدينة الطلبة بين السرايات سيكون الحصول على استمارة التكافل بجوار مكتب مدير المدينة ، وبالنسبة لمدن الطالبات من إدارة التكافل نفسها بمدينة الطلبة أو من إدارة المدينة لكل طالبة تسهيلا عليهن.

ومن المقرر أن يتم تسليم الاستمارات بعد اعتمادها واستيفاء الاوراق المطلوبة، على أن يكون التعامل مع الطلاب من الساعة 9.30 صباحا وحتى 12.30 ظهرا، وأن يكون سحب الاستمارة سيكون بموجب كارنية المدينة الحالي وتقديم صورة منه في الأوراق المطلوبة.

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كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر إعفاء طلاب المدن الجامعية القدامى من مصروفات التسكين بالمدينة عن شهر أكتوبر 2020، وذلك بالنسبة للطلاب الذين سددوا مصروفات الإقامة بالمدينة عن شهر مارس من العام الدراسى الماضى.

وأوضح القرار الصادر عن رئيس جامعة القاهرة، أن قرار الإعفاء يأتى كحق للطلاب خاصة وأن الطلاب سددوا شهر مارس من عام 2020 الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 ، ولم يحصلوا على مقابل السداد نظرا لتعطل الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا وتعطل الدراسة وإخلاء المدن الجامعية.

وأشار القرار أنه فى حالة قيام بعض الطلاب بسداد قيمة المصروفات الخاصة بالسكن والإقامة فى المدن الجامعية لشهر أكتوبر 2020، فإنه سيتم تسوية الأمر فى شهر نوفمبر الماضى.