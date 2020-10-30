شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تطلق مارثون جرى بالزمالك للتوعية بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لصحة المرأة مارثون جرى اليوم أمام حديقة المسلة بالزمالك ضم أكثر من 100 رجل وسيدة، وذلك بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية بسرطان الثدى.

من جانبها قالت الدكتورة سارة طارق مسئول بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة إن الهدف من المارثون هو التوعية بسرطان الثدى، وذلك من خلال المحافظة على الوزن، ومنع الإصابة بالسمنة، مع وجود عربة متنقلة أمام حديقة المسلة بالزمالك، للكشف المبكر عن سرطان الثدى للسيدات، وقياس الوزن، والطول، والضغط والسكر، من أجل الصحة الانجابية.

وأضافت ندعو المرأة المصرية للمشاركة للحفاظ على الوزن والصحة للوقاية من سرطان الثدى، موضحة أن المارثون فى القاهرة بدأ صباح اليوم من أمام حديقة المسلة، والالتقاء فى نفس مكان التجمع، كما كان هناك مارثون فى الإسكندرية من كوبرى ستنالى وحتى محطة الرمل، ونقدم الخدمة لجميع السيدات، وإذا احتاجت لعمل سونار وماموجرام يتم عمله لها إذا تطلب الأمر ذلك.

وأكدت الدكتورة أمنية عنتر، عضو فريق متابعة صحة المرأة، أن المبادرة بدأت شهر يوليو 2019 بدعم من الرئيس السيسى، للتعريف والتوعية بأهمية الكشف المبكر، وهدف المارثون أنه يدعم فكرة تحسين العلاج من خلال ممارسة الرياضة، ونقوم بتقديم خدمات بأفضل بروتوكولات علاجية، مضيفة انه يتم تجديد مراكز الأورام والمستشفيات لدعم أن صحة المراة، موضحة أن المارثون اليوم يرسل رسالة إلى كل ست لكى تعرف أهمية صحتها بالنسبة لنا، إن هناك فريقا من وزراة الصحة والسكان للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالعربة المتنقلة، موضحة أن الأكل الصحى وممارسة الرياضة يعتبر مهم جدا للوقاية من سرطان الثدى.

وقال الكابتن محمد أمجد من "زمالك رنرز"، اليوم نتطوع بتنظيم المارثون للتوعية بسرطان الثدى، كجزء من مبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية، موضحا أن فريق وزارة الصحة بالإضافة إلى عمله بالكشف عن سرطان الثدى يقوم أيضا بالكشف عن الإمراض المزمنة، مشيرا إلى أن المارثون كان لمسافة 5 كم بالزمالك.



المبادرة الرئاسية لصحة المرأة (1)



المبادرة الرئاسية لصحة المرأة (2)

Advertisements



المبادرة الرئاسية لصحة المرأة (3)



المبادرة الرئاسية لصحة المرأة (4)



المبادرة الرئاسية لصحة المرأة (5)



المبادرة الرئاسية لصحة المرأة (6)



المبادرة الرئاسية لصحة المرأة (7)



المبادرة الرئاسية لصحة المرأة (8)