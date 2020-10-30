شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن حصول مصرى على 146 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية مشكلة العاملة "محمد.م" وديا مع الشركة التى يعمل بها، وبلغت المستحقات 35 ألف ريال سعودى ، أى ما يوازى 146 ألف جنيه مصرى تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة ، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المذكور لدى الشركة التى يعمل بها ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل الفورى مع الشاكى الذى أفاد أنه يعمل فى وظيفة محاسب فى شركة الأحلام للسياحة البحرية بجدة وقد تم التواصل مع الشركة وتسوية مشكلته وديا والحصول على مستحقاته البالغة 35 ألف ريال، أى ما يوازى 146 ألف جنيه مصري.

ووجه المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة على سرعة الاستجابة لمشكلته .