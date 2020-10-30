شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بدفع رسوم التصالح لسيدة عجوز فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمقر مكتبه بالوزارة "حمدية محمد السيد محمد" من قرية منشأة برديس التابعة لمركز البلينا بسوهاج، والتى ترددت على مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم شكوى بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف التصالح فى مخالفات البناء للمنزل الصغير الذى تسكن به مع زوجة ابنها المتوفى وأبنائه والمكون من طابقين على مساحة 75 متراً.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم إبلاغ اللواء محمود شعراوى بشكوى حمدية محمد، ووجه بلقائها بمكتبه واستمع إلى تفاصيل الشكوى وما قامت به خلال الفترة الماضية فيما يخص إجراءات وخطوات التصالح على مخالفة البناء للمنزل الذى تسكن به مع أسرة نجلها.

وأكدت حمدية محمد أن لديها 3 أبناء بينهم ابن معاق وتوفى آخر، وأضافت أنها حرصت على تقنين وضع المنزل خوفاً من تنفيذ قرار الإزالة ضده لأنه مقام بدون ترخيص.

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وأضافت الحاجة حمدية محمد أنها لا تستطيع دفع مبلغ التصالح للمنزل لعدم وجود مصدر دخل لها وأسرة نجلها المتوفى.

واطلع اللواء محمود شعراوى على الأوراق الخاصة بمخالفة البناء وإجراءات التصالح، مخاطباً السيدة حمدية : "كل اللى إنتى عيزاه هنعمله ليكي واللى تؤمرى بيه هنفذه ان شاء الله .. ومتحمليش هم حاجة خالص".

كما أجرى اللواء محمود شعراوى اتصالاً هاتفياً مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ووجه بتقديم كل أوجه الدعم للسيدة صاحبة الشكوى بعد أن طلبت خلال لقائها مع الوزير بإجراء بعض الفحوصات الطبية، كما وجه شعراوي بإجراء عملية جراحية فى إحدى عينيها وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة .

ومن جانبها قدمت حمدية محمد خالص شكرها وتقديرها لوزير التنمية المحلية على استجابته لها وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة فى حل شكواها.