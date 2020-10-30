الحكومة ترصد 11 شائعة فى تقريرها الأسبوعي.. فيديو وإنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات، 11 شائعة، وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات. وتضمنت الشائعات فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء وإصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق وإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد وإعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة وتداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.

وشملت الشائعات بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية وإطلاق الحكومة روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على "معاش الطفل" واتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري وإلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس ووجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائي.



الحكومة ترصد 11 شائعة فى تقريرها الأسبوعي (1)



الحكومة ترصد 11 شائعة فى تقريرها الأسبوعي (2)



الحكومة ترصد 11 شائعة فى تقريرها الأسبوعي (3)



الحكومة ترصد 11 شائعة فى تقريرها الأسبوعي (4)

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الحكومة ترصد 11 شائعة فى تقريرها الأسبوعي (5)



الحكومة ترصد 11 شائعة فى تقريرها الأسبوعي (6)



الحكومة ترصد 11 شائعة فى تقريرها الأسبوعي (7)



الحكومة ترصد 11 شائعة فى تقريرها الأسبوعي (8)



الحكومة ترصد 11 شائعة فى تقريرها الأسبوعي (9)



الحكومة ترصد 11 شائعة فى تقريرها الأسبوعي (10)