شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة إصدار تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بتطبيق التسعيرة الاسترشادية.

وأوضحت أن كافة أسعار السلع المتداولة بالأسواق مستقرة، ولم يطرأ عليها أي زيادات جديدة، مُشددةً على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية من قبل التجار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مُوضحةً أن كافة السلع المطروحة بالأسواق آمنة وسليمة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، مُشددةً على شن حملات رقابة يومية على الأسواق والمحال التجارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.