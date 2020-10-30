شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تفند شائعة فرض زيادات بأسعار فواتير استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أى زيادات
وأوضحت الوزارة، أن كافة شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التى أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.
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